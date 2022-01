Djokovic, sospesa espulsione dall’Australia

Il governo ha accettato di sospendere l’espulsione di Novak Djokovic così come stabilito dalla Corte federale australiana, riferisce il legale del tennista.

In mattinata il ministero dell’immigrazione australiano aveva annunciato di aver annullato per la seconda volta il visto del tennista n.1 al mondo, fermato a Melbourne dove si era recato per gli Australian Open. Il suo legale ha in seguito chiesto di bloccare l’espulsione dal Paese dell’atleta. La decisione implicava fra l’altro che al giocatore serbo dovesse essere vietato l’ingresso nel Paese per tre anni, tranne che in determinate circostanze. E Djokovic mirava al 21/o titolo di un Grande Slam, record agli Australian Open che iniziano lunedì.