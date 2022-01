Djokovic rischia di “portare a un’impennata di disordini”

Forse Djokovic non si aspettava che la sua vicenda con le autorità australiane sarebbe diventata la saga che seguiamo tutti quasi con il fiato sospeso, ma probabilmente nessuno poteva immaginare che il tennista serbo potesse diventare addirittura una minaccia per l’ordine pubblico. È però quanto sostiene il Ministro dell’immigrazione australiano Alex Hawke, che nel testo presentato per motivare la revoca del visto nei confronti dello sportivo ha spiegato che la presenza di Novak Djokovic in Australia “potrebbe rappresentare un rischio per la salute della comunità” e addirittura “portare a un’impennata di disordini civili”.