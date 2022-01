Djokovic espulso: “Rispetterò la sentenza”

(aggiornamento 09.39) È definitivo: Novak Djokovic dovrà lasciare l’Australia. È il verdetto a cui è giunta la Corte federale australiana, ultima istanza chiamata a esprimersi sulle sorti del tennista non vaccinato che domani avrebbe voluto disputare gli Australian Open. La saga dello sportivo serbo era legata all’assenza di vaccinazione contro il Covid-19, requisito richiesto dallo Stato dell’Oceania per entrare nel Paese.

Delusione del tennista

“Sono estremamente deluso dalla decisione della Corte federale”. È il commento a caldo di Novak Djokovic che oggi si è visto annullare per la seconda volta il visto e dovrà lasciare l’Australia perdendo così la possibilità di giocare domani agli Open. “Rispetto la sentenza della Corte e collaborerò con le autorità competenti in merito alla mia partenza dal Paese”. “Ora mi prenderò un po’ di tempo per riposarmi e riprendermi”, ha aggiunto Djokovic in un comunicato affidato ai media.