Da Novak a Kyrie Irving, gli irriducibili no vax

“Faccio quello che è meglio per me”

Tra i più famosi c’è Kyrie Irving, cestista dei Brooklyn Nets, appena rientrato sul parquet dopo due mesi di esclusione per la sua scelta di non vaccinarsi. “Sto facendo quello che è meglio per me. Conosco le conseguenze”, ha detto il 29enne, reintegrato ora solo per i match in trasferta, visto l’obbligo vaccinale previsto nella Grande Mela. L’elenco degli irriducibili no vax non fa distinzioni di sport. C’è Aaron Rodgers, quarterback dei Green Bay Packers e vincitore del Super Bowl, che ha espresso pubblicamente il suo scetticismo sugli effetti collaterali del siero.