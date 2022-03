Coppa Europa, Roth primeggia ad Airolo

Le due prove di Aerials della Raiffeisen FIS Freestyle Ski Europa Cup 2022, andate in scena ad Airolo-Pesciüm venerdì 18 e sabato 19 marzo, portano la firma dell’elvetico Noé Roth. Il classe 2000 in forza a Swiss-Ski, figlio del capoallenatore ed ex atleta Michel Roth e dell’ex campionessa Colette Roth-Brand, vincitrice della generale di CdM nel 1996 e bronzo olimpico nel 1998, non ha deluso le attese ed è stato semplicemente perfetto nell’esecuzione del “back double full double full” (due salti mortali con due avvitamenti ognuno), figura acrobatica proposta in entrambe le finali e grazie alla quale ha totalizzato 108.03 punti il venerdì e 108.81 punti il sabato. Nelle qualifiche di sabato Roth si è pure distinto atterrando un “back triple full full”, evoluzione dal coefficiente ancor più elevato che prevede due salti mortali con tre avvitamenti sul primo e uno sul secondo. Nella prima gara il compagno di squadra Pirmin Werner si è classificato al 2° posto con un punteggio di 102.96, mentre il canadese Victor Primeau ha chiuso il podio con 101.40 punti. Nella seconda competizione la lotta per la testa della classifica è stata più combattuta con il canadese Miha Fontaine, medaglia di bronzo nella gara a squadre a Pechino, che ha terminato in 2° posizione a poco meno di mezzo punto da Roth, con uno score di 108.42, mentre l’americano Quinn Dehlinger ha concluso al 3° rango (102.57 punti). Con questo doppio successo Roth prosegue la striscia di 8 vittorie consecutive nelle prove europee di Airolo iniziata nel 2019.