Colombo da oro nella short track luganese

Già prima della metà della gara, un quartetto si è staccato nella gara femminile e ha lottato per le medaglie. Jolanda Neff, Sina Frei, Linda Indergand e Alessandra Keller non si sono risparmiate nelle curve strette e veloci, nella ripida salita e nella spettacolare discesa dalla scalinata. Jolanda Neff ha guidato in modo riservato per molto tempo e per lo più in fondo al gruppo. Fino a quando non ha preso il comando all’inizio dell’ultimo giro e non ha abbandonato questa posizione fino al traguardo. In una lunga volata Neff non ha lasciato scampo a Linda Indergand et alla campionessa del mondo in carica Sina Frei.