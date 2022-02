Canottaggio: Ticinesi in evidenza sul Po

A Torino è andata in scena la trentanovesima edizione della sempre affascinante regata sulla lunga distanza “D’Inverno sul Po” organizzata dalla locale Società Canottieri Esperia che ha visto la presenza nelle due giornate, complessivamente, di ben 3000 atleti in rappresentanza di un centinaio di sodalizi (17 esteri) e tra i questi una buona rappresentanza ticinese, locarnese in modo particolare per un totale di 28 equipaggi. Si è gareggiato sul percorso di 5000 metri, 1000 per le categorie allievi, con partenza dalla Passerella Turin Marathon e arrivo ai Murazzi, a pochi passi da piazza Vittorio Veneto.

Nel 4 di coppia misto U19 si è imposto l’armo della Società sopracenerina composto da Dario Marzilli, Joel Pellegrini, Giulia Maggini e Dalia Carrera Gonzales con un crono di 16’52”00. Secondo rango per Fabrizio Masina della Scuola Canottaggio Caslano Malcantone (SCCM) nella categoria Allievi B1 in 4’47”83. e per doppio misto U19 della Locarno con Enea Bruno e Siria Ruffetta in 25’19”40. Sopracenerini in evidenza anche nel 4 di coppia misto Cadetti formato da Enrico Minichiello, Vittoria Mossi, Leana Togni ed Elias Walder in 14’46”48. Successo ticinese anche nei master: Nel doppio (categoria B), successo per l’armo della Ceresio con Livio La Padula e Romano Schubiger nel tempo di 16’43”18 e, negli F, della SCCM, armo formato da Fiorenzo Bernasconi e Rocco Bevilacqua, in 18’33”03. Medaglia di bronzo per il 4 di coppia misto locarnese con Fioirenza Simona, Christen Guidetti, Alessandra Bozzoli e Francesco Gilardi con un crono di 18’02”68. Da sottolineare anche il 5° rango del singolista Giovanni Clavarino nella categoria seniori e di Zoe Botti negli U23, entrambi della Canottieri Ceresio.