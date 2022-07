Canottaggio, esordio convincente per Jeannine Gmelin

Bilancio certamente positivo per gli equipaggi elvetici impegnati sul bacino lucernese del Rotsee nella giornata d’esordio della terza ed ultima regata di Coppa del mondo, confortata da un tempo splendido e, quello più importante, senza un alito di vento. La defezione di alcuni atleti di primo piano a causa della pandemia di Covid non ha certamente facilitato il compito dell’allenatore federale Jan Wright. Sette equipaggi su 9 hanno raggiunto lo stadio delle semifinali in programma nella giornata di domani: due in forma diretta e più precisamente con la singolista élite Jeannine Gmelin e con il doppio maschile pesi leggeri formato da Andri Struzina e Raphaël Ahumada. Il doppio femminile di Nina Wettstein e Fabienne Schweizer così pure il singolista Scott Bärlocher si dovranno accontentare della finale C (dal 13° al 18° rango).