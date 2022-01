Tafferugli dopo Lucerna-Basilea

Stando al comunicato, al termine dell’incontro fan del Basilea hanno cominciato a lanciare petardi e altri oggetti pirotecnici contro gli agenti, che hanno risposto al “fuoco” sparando proiettili di gomma. Calmatisi, i tifosi renani sono finalmente saliti sui bus speciali che li attendevano per portarli alla stazione. Durante il tragitto, si sono però sfogati sui veicoli, asportando e spaccando quel che potevano. Per la cronaca, il Basilea si è imposto per 3 a 0.