Super League, ecco la data d’inizio per il 2022/23

La nuova stagione di Credit Suisse Super League inizierà il 16 luglio 2022 e vedrà subito uno scontro di cartello tra Young Boys e Zurigo. In serata il Winterthur, di ritorno nella massima serie dopo 37 anni, affronterà il Basilea. Il Lugano esordirà domenica 17 luglio a Cornaredo contro il Sion.

Alcuni cambiamenti

Per ora sono stati programmati i primi 9 turni. A fine agosto verranno stabiliti quelli dal decimo al 18esimo. La stesura del calendario deve anche tenere conto del Mondiale qatariota, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre, che comporterà una pausa di oltre due mesi a livello nazionale, con data di inizio il 13 novembre. La competizione riprenderà il 21 e 22 gennaio 2023 con il 17esimo turno, e si concluderà il lunedì di Pentecoste, il 29 maggio 2023. La settimana successiva si disputeranno gli spareggi, i quali vedranno protagonista non il nono bensì il decimo classificato della Super League. Quello dell’anno prossimo sarà il 126esimo campionato consecutivo disputato dall’élite calcistica svizzera: si tratta di un record a livello mondiale.