Semifinale di Coppa: aperta da oggi la vendita al pubblico

L’attesa per la semifinale di Coppa Svizzera tra Lugano e Lucerna, prevista per giovedì 21 aprile a Cornaredo, è alle stelle. La prevendita riservata agli abbonati ha già portato all’acquisto di oltre 3’000 biglietti.

Vendita aperta da subito

Per l’importante evento, il club ha deciso di offrire prezzi speciali scontati, con i biglietti per adulti che partono da 10 franchi e quelli per Under 18 che costano 5 franchi. La vendita è aperta da subito a tutti nello shop online di FC Lugano: bit.ly/semifinalecoppa. È possibile anche l’acquisto presso la biglietteria dello stadio, dal lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00. Per ricevere informazioni si può contattare il numero 091 922 86 72 o scrivere all’indirizzo e-mail [email protected] . Non sono tuttavia possibili prenotazioni telefoniche o tramite e-mail.