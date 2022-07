Haris Seferovic sarà un giocatore del Galatasaray. Il Benfica comunica di aver ragguinto un accordo per il trasferimento dell’attaccante della Nazionale Svizzera valido fino al termine della prossima stagione.



Seferovic ha segnato 74 gol in 188 partite per la squadra lusitana, in cui milita dalla stagione 2017/2018. Ha ottenuto il titolo di capocannoniere l’anno successivo, con 23 gol segnati. In cinque stagioni il “bottino” del rossocrociato è di 1 campionato nazionale e 2 supercoppe.