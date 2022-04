Per il secondo anno consecutivo il San Gallo si qualifica per la finale di Coppa Svizzera. Stasera la squadra di Ziedler ha infatti vinto sul campo dell’Yverdon (2-0), compagine di Challenge League. Le reti della vittoria (Guillemenot e Quintillà) sono cadute in avvio di secondo tempo. Partita controllata dagli ospiti anche se i romandi, tecnicamente inferiori, non hanno certo demeritato.