Ruegg appare arrugginito

Ruegg 3: L’impressione è che paghi l’inattività veronese. È arruginito e non tiene mai Duah.

Lovric 3,5: Non dà il giusto apporto né difensivamente né in fase d’impostazione.

Bottani 4: Torna a prendere palla e fa un gran lavoro, con 4 punte in campo incide meno.

Celar 3,5: Non gli arrivano grandi palloni, ma lui non fa niente per andarli a cercare.