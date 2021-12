Ristorante stadio Cornaredo, Fc Lugano rescinde il contratto

“Nell’ambito della riorganizzazione della F.C. Lugano SA nei settori “Commerciale” e “Stadio & Operazioni”, il consiglio di amministrazione della società ha deciso di rescindere in via cautelativa il contratto di servizio ristorazione per lo stadio di Cornaredo con la 1908 Group SA, con effetto dal 30 giugno 2022”. È quanto fa sapere la dirigenza della società bianconera in un comunicato inviato alle redazioni.