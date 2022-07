Problemi grastrointestinali per la Nati femminile

Ostacoli per la Nati femminile di calcio, impegnata in questi giorni per gli Euro 2022 in Gran Bretagna. 8 calciatrici e 11 membri dello staff hanno accusato sintomi gastrointestinali. Lo ha comunicato via Twitter la squadra rossocrociata, senza specificare i nomi delle giocatrici. L’allenamento previsto questa mattina è stato di conseguenza annullato con breve preavviso. Ulteriori informazioni seguiranno nel corso della giornata. La prossima partita del torneo è prevista mercoledì alle 18.00 contro la Svezia.