“Non dire gatto...”

Gufata /gu·fà·ta/ Probabilmente noi “latini” siamo più avvezzi alla scaramanzia. E forse il termine non è traducibile in tedesco e nemmeno in schwyzerdütsch. Se il buon Giovanni Trapattoni ha tenuto una lezione di scaramanzia in Irlanda con la sua celebre frase “don’t say cat, if the cat is not in the sack”, oltre San Gottardo c’è tanto da lavorare. I tifosi sangallesi ieri al Wankdorf quando le squadre stavano entrando in campo hanno mostrato una coreografia colorata. Bella, anzi bellissima. Peccato che l’immagine ritraesse un signore elegante con il cappello che leggeva il giornale del giorno dopo (di oggi). Sul quotidiano, si celebrava la loro vittoria. Ma “mai dire gatto...”. Perché sì la Coppa è finita sul giornale di lunedì, ma sui giornali ticinesi. E in rete c’è chi ha fatto il verso alla coreografia. Un’immagine che vale più di mille parole.