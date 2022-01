Lungoyi giocherà nel San Gallo?

Christopher Lungoyi, 21enne attaccante di stanza a Lugano ma di proprietà della Juventus, con ogni probabilità giocherà la seconda parte del campionato di Super League con la maglia del San Gallo. Lo afferma il St.Galler Tagblatt. In questi giorni si sta infatti allenando con la squadra svizzero-tedesca. Nei prossimi giorni dovrebbe definire la sua posizione. Ricordiamo che il giocatore di origini congolesi, arrivato in Ticino nel 2020, ha disputato 47 partite con i bianconeri mettendo a segno tre reti. Ultimamente era caduto un po’ in disgrazia a causa dei suoi comportamenti e il tecnico Croci Torti gli aveva dato poco spazio.