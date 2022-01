Lungoyi e Monzialo lasciano il Lugano

Monzialo e Lungoyi salutano il Lugano. La società bianconera comunica infatti di “aver raggiunto un accordo con il Skn St. Pölten per la cessione in prestito fino al 30.06.2022 dell’esterno offensivo Kevin Monzialo. Al termine del prestito è prevista un’opzione di acquisto a titolo definitivo in favore del club militante nella seconda divisione austriaca”.