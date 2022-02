Lugano tartassato, ma quel rigore...

Di se e ma sono piene le fosse, ma se Ziegler non avesse sbagliato quel calcio di rigore al 53’, il vostro cronista sarebbe qui a raccontarvi un’altra storia. A parte il mio provocatorio attacco di pezzo, lo spartiacque di Zurigo-Lugano è stato davvero quel penalty vanificato dal biondo difensore centrale. Non che i bianconeri abbiano combinato chissà che, e come avrebbero potuto coi loro atavici problemi in zona gol, però il 3-0 finale non racconta degnamente la partita del Letzigrund.

Almeno per tutto il primo tempo, infatti, i padroni di casa non brillano affatto e vivacchiano sulla rete scaturita al 12’ sugli sviluppi di una punizione. Segna Marchesano e chi sennò? Quando vede bianconero l’ex granata castiga. Del Lugano che in Coppa è andata a bersaglio a ripetizione nessuna traccia, anche perché il Crus ne fa fuori quattro della formazione mandata in campo giovedì a Thun. Chiamiamolo turnover, ma con due punte come Bottani e Aliseda è dura pungere. Va vicino al gol solo il buon Mattia al minuto 39’. È insomma una prima frazione in cui gli ospiti si destano attorno al 40’.

Nella ripresa entra Celar per Bottani: c’è il centravanti, wow! Al 53’ c’è anche un calcio di rigore, guadagnato da Dapréla, atterrato da Aliti. Ziegler non lo angola abbastanza e il pericolo scampato dallo Zurigo ha un doppio effetto: galvanizza i tigurini e spegne i già tenui colori bianconeri. Nel giro di due minuti, al 64’ e al 66’, la capolista si porta così sul 3-0, per merito di Gnonto (azione personale) e della letale ripartenza conclusa da Ceesay. Il Lugano, travolto, ha la consolazione di sfiorare il 3-1 con Sabbatini e poi Celar, ma la frittata era ormai fatta e una traversa l’aveva salvato dal 4-0. Perde, male, la squadra del Crus, in una giornata che avrebbe anche potuto prendere un’altra piega.

Il TABELLINO:

Zurigo-Lugano 3-0 (1-0)

Reti: 12’ Marchesano 1-0, 64’ Gnonto 2-0, 66’ Ceesay 3-0.

Zurigo: Brecher; Omeragic, Kryzieu, Aliti; Boranijasevic (82’ Gogia), Doumbia, Krasniqi (59’ Dzemaili), Guerrero; Marchesano (73’ Hornschuh); Ceesay (82’ Kramer), Tosin (59’ Gnonto).

Lugano: Saipi; Hajrizi (59’ Lavanchy), Daprelà, Ziegler; Ruegg, Custodio (67’ Muci), Sabbatini, Lovric, Facchinetti (59’ Yuri); Aliseda (59’ Haile-Selassie), Bottani (46’ Celar).

Spettatori: 11’069.

Arbitro: Cibelli.

GLI ALTRI RISULTATI:

Losanna-Grasshopper 0-2, San Gallo-Servette 5-1, Young Boys-Basilea 3-1, Lucerna-Sion 1-0.