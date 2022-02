Lugano, prima gioia del 2022

Il Lugano fa la partita, ma il Lucerna non cede

Dopo un primo tentativo da fuori area di Lovric, il Lugano si porta in vantaggio al 20esimo: Lavanchy approfitta di un rimpallo favorevole e spedisce il pallone alle spalle di Müller. 1-0. I padroni di casa continuano a farsi preferire e si rendono pericolosi da calcio d’angolo con i colpi di testa di Maric (traversa per lui) e Hajrizi. Per i bianconeri ci provano poi anche Lovric e Bottani, le cui conclusioni terminano a lato. Nel finale di frazione, però, i lucernesi prendono coraggio e acciuffano il pareggio in pieno recupero grazie a Dräger, che sorprende Saipi con un destro dalla distanza. Le due squadre vanno così all’intervallo sul parziale di 1-1.