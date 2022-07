Lugano-Beer Sheva, la prevendita aprirà domani

La prevendita dei biglietti per l’andata del terzo turno preliminare di Conference League tra Lugano e Hapoel Berr Sheva aprirà domani. L’incontro, lo ricordiamo, verrà disputato il 4 agosto a Cornaredo, mentre il ritorno è in programma in Israele una settimana dopo.

Accesso allo stadio

Le tessere stagionali non danno accesso alla partita ma, com’è noto, l’FC Lugano ha deciso di offrire il primo incontro di Conference a chi ha sottoscritto o rinnovato l’abbonamento per la stagione 2022/23 di Credit Suisse Super League. Gli abbonati riceveranno il biglietto per la partita di giovedì 4 agosto direttamente al loro domicilio. Chi non dovesse riceverlo entro il 2 agosto è invitato a rivolgersi all’indirizzo e-mail [email protected] . I biglietti saranno in vendita da domani al link luga.ws/bigliettiuecl e allo sportello del segretariato allo stadio di Cornaredo dalle 10 alle 14.

L’Europa a Cornaredo

A 20 anni di distanza dall’ultima volta, il Lugano potrà nuovamente disputare un incontro internazionale tra le mura amiche, dopo gli “esili” a Lucerna e a San Gallo, rispettivamente nel 2017 e nel 2019.

Una squadra già conosciuta

L’Hapoel Beer-Sheva è una vecchia conoscenza dei bianconeri: le due compagini si sono già incontrate nella fase a giorni dell’edizione 2017-2018 di Europa League. I ticinesi, in quell’occasione persero 2-1 in Israele, per poi imporsi 1-0 al ritorno.

Alcune modifiche nella disposizione dei posti

Lo stadio sarà nella configurazione europea, quindi con solo posti a sedere; il settore ospiti sarà collocato all’interno del settore Q della tribuna Monte Brè. Tutti gli abbonati nella curva e negli spalti sono stati riassegnati al settore M, mentre gli abbonati nel settore Q si disporranno nel settore P.