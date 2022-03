Luganissimo

Senza gli squalificati Hajrizi e Daprelà e con Custodio in difesa, il Lugano del Crus maramaldeggia al Tourbillon, dove vince addirittura per 3-0.

Al 6’ i vallesani sono pericolosi con Stojilkovic. Poi i bianconeri cercano di alzare il ritmo, con Sabbatini e Bottani che si avvicinano a Celar. Al 27’ occasionissima per Facchinetti su cross di Lavanchy. In seguito è Sabbatini in scivolata a mancare l’appuntamento col gol spacca partita. Dopo due opportunità per Bottani, Facchinetti insacca sugli sviluppi di un angolo calciato da Ziegler con Maric che di testa conclude sul palo. È il 42’ e la squadra del Crus sblocca la partita, dopo avere lasciato sfogare ancorché timidamente un Sion che aveva impresso ritmi bassi al match.