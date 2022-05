Le prime immagini di Mansueto a Lugano

Dopo 9 mesi dall’acquisizione del FC Lugano, Joe Mansueto è finalmente giunto in Ticino. C’è la prova. Il proprietario americano della squadra è stato immortalato oggi dai colleghi di Ticinonews Sport mentre faceva visita allo stadio Cornaredo. Questa sera le prime immagini e tutti i dettagli del suo arrivo in Ticino.

Per ora gli incontri con Mansueto sono avvenuti sempre e solo in remoto. Domani i giornalisti avranno finalmente la possibilità di incontrarlo di persona. È infatti prevista una conferenza stampa con i media, in cui Mansueto parlerà dei suoi progetti e investimenti futuri.