A partire dalla stagione 2023-24, la Super League passerà a 12 squadre. Non solo: il campionato si concluderà con i playoff. È la decisione a cui sono giunti oggi i 20 club della Swiss Football League, riuniti in assemblea.

Le tre fasi

Il massimo campionato svizzero, a partire dall’edizione 2023/2024, verrà diviso in tre fasi: nella prima ci sarà un girone d’andata e ritorno, che vedrà un totale di 22 giornate. Nella seconda verranno disputati altri 10 turni, con i 12 club suddivisi tra i sei migliori e i sei peggiori. Nell’ultima, dopo 32 giornate, sarà il momento dei playoff: la prima sfiderà la seconda per il titolo, in una serie al meglio delle tre partite. Le compagini tra la terza e la decima posizione si affronteranno per i posti nelle coppe europee, mentre la penultima disputerà lo spareggio promozione-relegazione contro la seconda del campionato di Challenge League. L'ultima sarà invece relegata direttamente.