L’Italia non andrà ai Mondiali

Per la seconda edizione consecutiva, il Mondiale verrà disputato senza l’Italia. Gli uomini di Mancini perdono 1-0 contro la Macedonia del Nord nella prima partita dei playoff e sono così costretti a rinunciare all’avventura qatariota del 2022.

Non si sblocca il risultato L’Italia si fa preferire dal punto di vista del possesso palla ma, malgrado le occasioni create da Immobile, Insigne e Berardi, il risultato non cambia e le due squadre vanno all’intervallo sul parziale di 0-0.

Trajkovski gela il Barbera

Nella ripresa il copione non cambia, con gli azzurri a cercare di forzare la retroguardia avversaria. Il più propositivo è Berardi, che ci prova a più riprese. Dopo un ulteriore tentativo di Florenzi, la partita sembra ormai destinata a proseguire ai supplementari, ma ecco la beffa: Trajkovski, in pieno recupero, batte Donnarumma con un destro rasoterra da fuori area e realizza la rete che consente alla Macedonia del Nord di imporsi per 1-0. I macedoni affronteranno il Portogallo nella sfida decisiva.