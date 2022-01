L’FC Lugano ha un nuovo presidente

Philippe Regazzoni è il nuovo presidente dell’FC Lugano. Lo ha annunciato il Ceo Martin Blaser durante una conferenza stampa odierna. Classe 1969, Regazzoni prenderà dunque il posto lasciato lo scorso settembre da Angelo Renzetti. “Da allora non abbiamo avuto un altro presidente”, ha detto Blaser. “Oggi, anche se devono essere completate ancora le pratiche amministrative, entra ufficialmente in carica Philippe Regazzoni, attinente a Balerna, ma residente a Küsnacht (ZH). Da 25 anni lavora nell’ambito assicurativo. Sarà a Lugano il 26 febbraio per un incontro con i media. Parla inglese e tedesco, ma non italiano, anche se il nome è ticinese”.

Le funzioni del nuovo presidente

“Sicuramente non è il presidente che parla con i media, anche a livello sportivo”, ha proseguito Blaser. “I suoi temi sono legati alla strategia della società e all’ambito della corporate governance”. Regazzoni affiancherà dunque nel Consiglio di amministrazione lo stesso Blaser, delegato e vicepresidente del CdA, nonché Georg Heizt, membro del CdA. “Se arriverà una quarta persona, questo ancora non lo sappiamo”, ha aggiunto Blaser.

Il profilo di Regazzoni

Nato il 22 giugno 1969, nel corso della sua vita professionale si è specializzato nel settore riassicurativo e dopo un’esperienza di otto anni in Swiss Re ha assunto il ruolo di CEO nella sede di Londra. Di rientro in Svizzera ha poi assunto il ruolo di CEO di Amlin AG e, carica che ricopre tutt’oggi, di Toa Re Europe. È sposato e padre di due figli. La figlia Caterina è il suo ponte con il mondo del calcio, in quanto milita nell’FC Zurigo Frauen e nella nazionale svizzera U19, della quale è co-capitana.

L’organigramma

Blaser ha illustrato in seguito l’organigramma della società bianconera, specificando che ci sono ancora alcune posizioni vacanti, come per esempio nell’ambito della gestione della comunicazione e dei media. “Speriamo che entro il 1° di luglio riusciamo a trovare la soluzione giusta per la società”.