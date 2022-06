L’FC Lugano avvia la campagna abbonamenti

Le tariffe

Nei settori più “gettonati” come la Tribuna Monte Brè (M-N-P-Q) gli abbonamenti per adulti sono disponibili a 490 franchi. per tutta la stagione. Questi settori sono “particolarmente apprezzati” dalle famiglie e dai giovani, si legge in un comunicato del club bianconero. Continua l’offerta per gli Under 18, che possono scegliere di abbonarsi in qualsiasi settore dello stadio al costo di 90 franchi.