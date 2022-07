L’Acb torna da Thun con un punto

È un buon punto quello ottenuto dal Bellinzona a Thun nell’incontro valido per la seconda giornata di Challenge League. Dopo un primo tempo complicato, chiuso sotto di un gol per effetto della rete trovata da Ahmed al 30esimo, nella ripresa i sopracenerini alzano il ritmo e ristabiliscono l’equlibrio al 91’. Il marcatore è Cortelezzi, a segno dagli undici metri.

Quattro punti in due giornate

L’impatto degli uomini di Sesa con la nuova categoria è senz’altro positivo. Questo pareggio giunge infatti a seguita della vittoria per 1-0 colta contro il Losanna al Comunale nella gara d’esordio. Il prossimo impegno per i granata è in programma sabato, in casa, contro lo Stade Losanna.