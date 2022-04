Il Sion riporta i bianconeri sulla terra

Solo Sion nel primo tempo

Primo tempo in apnea per la squadra di Croci Torti, che non riesce mai a tirare in porta. Solo una deviazione avventata di Bamert quasi sorprende Fickentscher. Ma il resto è davvero poca cosa: i bianconeri non entrano mai in partita, sono i vallesani a controllare il gioco grazie alle veloci scorribande di Wesley sulla fascia destra e ai tagli di Grgic, che serve palloni invitanti per i compagni. E così si arriva agli ultimi cinque minuti della prima parte, decisamente da incubo per il Lugano. Al 42. Baltazar sorprende un non impeccabile Osigwe con un tiro non irresistibile; due minuti dopo arriva il raddoppio per merito di Cavaré, lesto a sfruttare un errore madornale di Daprelà, che al limite della propria area non controlla il pallone e permette al rivale di segnare il gol del doppio vantaggio (0-2). Meritato, per altro. Nulla da dire. Serve ben altro Lugano per raddrizzare la partita.