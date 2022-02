Il Lugano soffre, ma sogna

Nel quarto di finale della Stockhorn Arena, la squadra di Mister Mattia Croci-Torti sembra mettere subito le cose in chiaro col doppio vantaggio griffato tra il 12’ e il 14’, con Haile-Selassie e Yuri, con un semplice tap-in e rispettivamente una girata mortifera. Ma il Thun di Bernegger ha sette vite come i gatti e al 32’ accorcia sugli sviluppi di una punizione col colpo di testa di Sutter.

Comincia la ripresa e i bernesi decidono che è giunto il momento di completare l’opera: l’ex Gerndt pennella e Dorn insacca da due passi di potenza. Il Crus capisce che è ora di fare qualcosa e, come se fosse un navigato comandante di vascello che ha affrontato mille tempeste, riporta Custodio a centrocampo e getta nella mischia Facchinetti e Rüegg, i nuovi terzini dell’inedita difesa a quattro. Il Mister viene ripagato dalla rete propiziata da Bottani che al 73’ ha davanti una prateria, parte palla al piede e poi disegna calcio per capitan Sabbatini che fa 3-2. All’80’ Custodio pesca Lovric e il gioco sembra fatto. Ma il Thun non molla e col rigore di Gerndt fa 4-3. Poi ci pensano Osigwe e Lovric a sventare gli ultimi due pericoli. Il successo è salvo, Lugano in semifinale: affronterà il Lucerna a Cornaredo. L’altra gara, invece, sarà Yverdon-San Gallo.