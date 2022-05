Il Breitenrain rinuncia alla Challenge League

L'Fc Breitenrain annulla il ricorso contro la mancata concessione della licenza per la Challenge League, rinunciando così alla possibile promozione nella serie cadetta. Lo comunica il club bernese sul suo sito.

La questione dell’impianto

Il motivo principale della rinuncia da parte della società bernese è legato alla situazione dello stadio. Alla fine di aprile, la Swiss Football League (Sfl) aveva respinto la domanda di licenza del Breitenrain per la Challenge League, principalmente con riferimento all'infrastruttura del campo sportivo Spitalacker. A tal proposito “le nostre indagini hanno dimostrato che non è possibile trovare in tempo una soluzione alla questione dello stadio che non metta a dura prova il club, né finanziariamente né organizzativamente”, ha dichiarato il presidente del Breitenrain Claudio A. Engeloch

Sorridono le ticinesi

Un’ottima notizia per l’Ac Bellinzona, che in Promotion League occupa il secondo posto in classifica a quattro punti di distanza dai bernesi. Anche l’Fc Chiasso, terzo in graduatoria a meno sei dai granata, può adesso sperare nel salto di categoria. Alla conclusione del campionato mancano soltanto tre giornate e sabato 28 maggio, al Comunale, è in programma proprio il derby tra granata e rossoblù.