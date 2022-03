Il Basilea azzanna i sogni europei del Lugano

Davanti a una cornice di 3’500 spettatori, un Lugano solo generoso incappa in una sconfitta col Basilea dell’ex Mister Guillermo Abascal. I renani azzannano così i sogni europei dei bianconeri, che si vedevano già terzi in graduatoria e quindi in zona Conference League.

Il Crus manda in campo Valenzuela dal primo minuto e spedisce tra le riserve Maric, Ziegler e Bottani. Dopo un’iniziativa di Lavanchy, schierato oggi nel tridente, al 9’ è il Basilea a sbloccare il match. Il canadese Millar si beve quattro avversari, la palla resta lì e arriva a rimorchio Chalov che fa secco Saipi. Il Lugano, pur giocando col 4-3-3, è arroccato e la partita la fanno i renani. Su cross di Chalov, Kasami ha una ghiotta occasione di testa, ma la spreca e Saipi para facilmente. Dopodiché la squadra del Crus si avventura in qualche timida ripartenza e in una di queste si guadagna una punizione che Lovric calcia non lontano dalla porta di Lindner. Insomma, il Lugano chiude in attacco.