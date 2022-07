Guidotti al San Gallo

La sua storia Guidotti è arrivato al Lugano nel 2017 attraverso la squadra giovanile del Team Ticino. Ha concluso la stagione 2018/19 in prestito al Chiasso, dove ha fatto il suo debutto da professionista in Challenge League. A partire dalla stagione 2019/20, ha totalizzato 48 presenze con il Lugano: 42 in Super League, quattro in Coppa di Svizzera, due nella fase a gironi dell'Europa League. Con i bianconeri, ha conquistato di recente la Coppa nazionale, vinta proprio a spese del club biancoverde.

“Un’opzione in più”

“Con Stefano abbiamo un’opzione in più per il nostro centrocampo”, commenta il direttore sportivo del San Gallo Alain Sutter. “Può giocare in più posizioni, ha una buona tecnica ed è in grado di leggere bene il gioco”.