Febbre da Coppa

Un lungo biscione di persone in fila d’attesa si è srotolato questa mattina, a partire dalle 9.30, davanti allo stadio di Cornaredo. Il motivo? L’apertura alle 10.30 della prevendita dei biglietti per la finale di Coppa Svizzera Lugano-San Gallo, in programma al Wankdorf di Berna domenica 15 maggio.