FC Lugano, Luis Suarez Arrones nuovo preparatore atletico

Luis Suarez Arrones è il nuovo Head of Performance della società per le prossime due stagioni. Si occuperà della preparazione atletica, in collaborazione con l’area medica del club.

La sua carriera

Secondo quanto riporta il club calcistico in una nota Suarez Arrones vanta una pluriennale esperienza in ambito calcistico, maturata nelle file del Real Betis Siviglia, in Qatar (dove ha lavorato anche con la selezione nazionale) e alla Fiorentina, con Paulo Sousa. Particolarmente stretto il legame con il portoghese ex allenatore anche del Basilea, con il quale ha diretto il Tianjin Quanjian. Dopo l’esperienza in Cina, ha ricevuto e accettato l’offerta dell’FC Basilea, società per la quale ha lavorato per tre anni e mezzo.

Lo staff di Suarez Arrones