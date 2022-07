Falsa partenza per il Lugano

Doccia fredda nel finale

Nell’afoso pomeriggio di Cornaredo è il Lugano a farsi vedere per primo in avanti con Valenzuela, che al quarto d’ora ci prova da fuori area. Lindner si distende e devia il pallone. I ritmi di gioco, complice il caldo, sono in generale bassi; i padroni di casa tentano di fare la partita, mentre i vallesani si affidano alle ripartenze. E proprio su azione di contropiede Stojilkovic si costruisce una buona opportunità. Il tiro del centravanti biancorosso è però centrale e Saipi blocca senza problemi. La prima frazione sembra destinata a chiudersi a reti inviolate, ma al 43’ ecco l’episodio che spezza l’equilibrio: calcio di punizione per il Sion, Poha crossa in mezzo e Grgic colpisce di testa. Malgrado l’intervento disperato di Daprelà, il pallone termina in fondo al sacco. Dopo 45 minuti il parziale è di 0-1.