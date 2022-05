Facchinetti bianconero fino al 2023

“Mickaël – ha commentato il coordinatore sportivo del F.C. Lugano Carlos Da Silva – si è meritato la conferma grazie a prestazioni di notevole livello. La trattativa per il rinnovo era già in corso prima del suo infortunio (avvenuto nell’incontro del 3 aprile contro il Lucerna, ndr). La società è felice di ricompensarne il grande impegno e ne aspetta con piacere il ritorno in campo, al quale Facchinetti può lavorare con serenità, forte del sostegno di società, staff e squadra”.