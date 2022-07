Europa, il Lugano affronterà Beer Sheva o Dinamo Minsk

Il calcio europeo sbarcherà presto a Lugano. I bianconeri affronteranno nel terzo turno preliminare di Uefa Conference League la vincente della sfida tra gli israeliani dell’Hapoel Beer Sheva e i bielorussi della Dinamo Minsk. L’andata verrà disputata il 4 agosto a Cornaredo. Il ritorno andrà in scena, in trasferta, una settimana dopo. Il nome dell’avversario si conoscerà il 28 luglio. Questo è quanto è emerso oggi dall’urna di Nyon.

Un déjà vu

Il Lugano ha già affrontato il Beer Sheva in occasione dell’Europa League 2017-2018. In quella circostanza, ticinesi avevano raccolto una sconfitta e una vittoria, rispettivamente per 1-2 e 1-0. La compagine israeliana è reduce dalla vittoria della coppa nazionale, proprio come il Lugano.