Europa amara per il Lugano

Si complica la corsa del Lugano alla Conference League. Di scena a Cornaredo, nell’andata del terzo turno preliminare, gli uomini di Croci-Torti vengono superati per 2-0 dall’Hapoel Beer Sheva e sono ora obbligati a giocarsi il tutto per tutto nella gara di ritorno, in programma tra una settimana in Israele.