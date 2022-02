Due spari nel buio fan secco il Lugano

Nella ripresa le cose vanno ancora peggio, nel senso che la bordata di Sabbatini al 53’ è una rondine che non fa primavera e al Lugano non bastano 32’ di superiorità numerica per raddrizzare la baracca. Espulso Quintillà, per un fallo assassino sul polpaccio di Bottani, i bianconeri optano per 4-3-3, con l’attacco che dopo l’entrata di Muci sarà addirittura a 4 punte. Ma niente, la squadra del Crus non punge, se si escludono una conclusione alta di Celar e il sinistro di Bottani al 91’, ben parato coi piedi da Zigi. Tutto proteso in avanti, il Lugano concede anche il 2-0, che matura su calcio di rigore. Seconda sconfitta consecutiva, senza però le attenuanti di Zurigo.