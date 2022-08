Cornaredo, addio a Cesare Lotti

FC Lugano in lutto. Prima della gara di qualificazione alla Conference League di giovedì, la squadra bianconera è stata colpita da una triste notizia. Martedì 2 agosto è deceduto Cesare Lotti, capo del centro sportivo di Cornaredo, che da 20 anni curava i campi verdi dello stadio. Il 41enne è deceduto per un improvviso malore “proprio nello stadio che accudiva con tanta cura e passione”, scrive il club in una nota pubblicata sul proprio sito, in cui esprime le più sentite condoglianze ai famigliari.