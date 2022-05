Coppa, schermo gigante in Piazza Rezzonico

Lugano si prepara per l’atto finale di Coppa Svizzera, che vedrà la squadra bianconera impegnata contro il San Gallo nella nona finale della sua storia. La partita, in programma a Berna domenica alle 14, sarà diffusa in Piazza Rezzonico su uno schermo gigante.

Spostamenti e parcheggi

Domenica più di 9’000 ticinesi assisteranno a Berna alla partita. Molti di loro si sposteranno in treno. Per limitare i disagi alla viabilità, la Città di Lugano metterà a disposizione gratuitamente 800 parcheggi del comparto di Cornaredo (compresi dei posteggi dei P&R Termica e Stadio Est, a nord e sud dello stadio, e dello sterrato Gerra). I bus della Tpl collegheranno gratuitamente Cornaredo con la Stazione Ffs. Per garantire la coincidenza con gli orari di partenza dei quattro treni speciali (che partiranno alle 7:22, alle 7:45, alle 8:51 e alle 9:20), la Tpl organizzerà delle corse straordinarie di autobus, in partenza dalla fermata Via Ciani/Cornaredo (lato fiume Cassarate all’altezza dell’entrata P&R Stadio Est), tre le 6.40 e le 9. Al ritorno i bus riporteranno i tifosi a Cornaredo partendo dal Centro in caso di vittoria e dalla Stazione Ffs in caso contrario. Nel primo caso partiranno dalla fermata Lugano Centro (pensilina) tra le 23 e le 24.30, mentre nel secondo caso partiranno dal piazzale della stazione all’arrivo dei treni speciali, intercalati con le corse delle linee 4 e 6.