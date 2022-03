Celar si divora le cavallette

In questi ultimi anni va di moda cibarsi di insetti, tra gli altri le cavallette. Stasera al Letzigrund di Zurigo Celar ha quindi pensato bene di banchettare col Grasshopper.

Il Lugano cercava il bis dopo il successo col Servette e ha avuto un buon approccio, anche se poi sono usciti gli zurighesi. Ma è Custodio ad andare più vicino al gol, su imbeccata di Celar. Al 17’ il Lugano va in vantaggio: Jordao sbaglia, Bottani apparecchia per Celar che, col portiere avversario in uscita, fa 1-0. Poi un grande Saipi sventa su Bolla. Il Grashopper spinge, il Lugano resiste e con Bottani potrebbe raddoppiare, ma Moreira intercetta.