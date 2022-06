La D&C Holding AG di Herisau avrebbe acquistato il 63% del Chiasso. Lo rende noto l’Eco dello Sport, precisando che secondo il giornalista Alfredo Pedullà potrebbe arrivare un nuovo direttore generale, Ninni Corda, ex Foggia e Como. Il restante 37% rimarrà a piccoli azionisti. Il Chiasso dovrebbe continuare a giocare in prima lega promotion come già anticipato settimana scorsa ai microfoni di Ticinonews dal direttore generale Nicola Bignotti, il cui futuro è ancora tutto da definire.