Calciatore della Premier in manette: è accusato di stupro

L’accusa Una donna, anche lei ventenne, avrebbe denunciato il calciatore per una presunta violenza subita a giugno nel corso di una vacanza nel Mediterraneo. Domenica sera la giovane si è recata alla stazione di polizia e ha fornito una dichiarazione completa a sostegno delle sue affermazioni. Avrebbe anche mostrato agli agenti delle foto di alcuni lividi.

Il lungo interrogatorio

Il giocatore, noto a livello mondiale, era pronto a partire per una tournée pre-stagionale con la sua squadra. Avrebbe anche dovuto prendere parte ai Mondiali in Qatar di questo inverno. È stato sentito dagli investigatori per almeno 15 ore.