Bottani in Nazionale, è tutto vero!

Yakin: “Se l’è guadagnato”

“Era tempo che lo tenevamo d’occhio e si è guadagnato una nostra offerta con le sue prestazioni in campo”, ha spiegato questa mattina l’allenatore Murat Yakin in conferenza stampa, giustificando l’ingaggio del ticinese bianconero. “Il suo stile di gioco, la sua dinamica e la sua intensità si adattano perfettamente alla nostra squadra”. Di certo un bellissimo regalo per il centrocampista dell’Fc Lugano, che proprio oggi festeggia il suo 31esimo compleanno.