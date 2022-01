Annullato il ritiro in Spagna del Lugano

Niente ritiro in Spagna per il Lugano. “Dopo un’approfondita valutazione dell’evolversi della situazione e dei rischi ad essa correlati, consiglio d’amministrazione e direzione dell’FC Lugano hanno deciso di annullare il campo d’allenamento invernale che era previsto a Benidorm dal 10 al 19 gennaio”, si legge in un comunicato del club bianconero.