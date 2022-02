Alessandro Casciato vestirà bianconero

Il Lugano ha ingaggiato Alessandro Casciato. Il 21enne italiano, arrivato a titolo definitivo dal Rapperswil-Jona, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2023. Di ruolo attaccante, è cresciuto nelle squadre giovanili del ‘Rappi’, con passaggi anche nel Grasshopper e nello Sciaffusa. Nella corrente stagione ha indossato la maglia dei sangallesi in 16 occasioni, con un bottino di una rete messa a segno in Coppa Svizzera. Il coordinatore sportivo della società bianconera Carlos Da Silva commenta così l’ingaggio del giocatore: “Con Alessandro Casciato arriva da noi un giovane attaccante talentuoso. Sarà aggregato alla prima squadra e potrà mettersi in mostra, anche se l’obiettivo principale per lui è quello di contribuire alla salvezza della nostra Under 21”.