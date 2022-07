Calcio, si riparte!

Hanno terminato la preparazione in vista dell’esordio casalingo in campionato giocando due amichevoli contro avversarie di prestigio, entrambe provenienti dalla Serie A italiana. L’AC Bellinzona lo scorso 10 luglio ha pareggiato in amichevole contro il Monza, mentre l’FC Lugano ha perso 4-1 in casa contro il Lugano. Ora però si inizia a far sul serio e da questo fine settimana riprenderanno, rispettivamente, i campionati di Challenge e Super League.

Gli obiettivi dell’ACB per la stagione

“L’obiettivo è di fare bene, restare in cima alla classifica e non perdere troppi punti”, ha detto a Ticinonews David Sesa, allenatore dei granata. “Ci sono squadre che, in questo momento, sono messe meglio perché hanno già certi automatismi. Altre, invece, si sono rinforzate perché puntano alla promozione.” E proprio una di queste squadre sarà l’avversario del Bellinzona: il Losanna. “I vodesi sono una squadra molto forte per la Challange League, così come l’Aarau. Queste società vogliono fare un campionato da protagoniste”. E per quanto riguarda le ambizioni del club sopracenerino, Sesa non ha dubbi: “Non dobbiamo nasconderci, ma essere ambiziosi mantenendo i piedi per terra”.

Il Lugano debutterà contro il Sion

“Il Sion è una squadra cinica. Mi piace Tramezzani perché la sua squadra si difende sempre bene ed è capace a ripartire quando ne ha l’occasione”, ha spiegato l’allenatore bianconero Mattia Croci-Torti. “Ricordiamo che i vallesani si sono anche rinforzati con due giocatori che sono stati inseriti nella top 11 dello scorso campionato”.

“Un’assurdità giocare con questo caldo”

A partire da giovedì è in vigore l’allerta canicola di grado 3 diramata da MeteoSvizzera. Le temperature, hanno annunciato gli esperti, supereranno nettamente i 30°C. Giocare con questo caldo non sarà di certo facile per i giocatori. E se l’ACB questa sera scenderà in campo alle 18, domani Lugano-Sion inizierà alle 16:30, in pieno pomeriggio. “È l’assurdità della nostra lega”, ha commentato Croci-Torti. “Sarà un inferno per i giocatori e lo spettacolo ne risentirà, dispiace per i tifosi.”